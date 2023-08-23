Malatya'da evlerinin yıkılışını gözyaşları içerisinde izlediler Ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanılarak yıkılmasına devam edildi. Aynı anda 2 blok, 360 kilo patlayıcı ile patlatılırken, site sakinleri bu anları gözü yaşlı izledi.

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İHA

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde binlerce binanın ağır hasarlı olduğu Malatya'da yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor.

Bu çerçevede 2017'de yapılan ancak asrın felaketinde ağır hasar alan 14 katlı 2 blok da bugün 360 kilogram patlayıcı, 5 bin 500 kapsül kullanılarak kısa sürede kontrollü şekilde yıkıldı.

Vatandaşlar tahliye edildi

Vali Ersin Yazıcı'nın katıldığı patlatma öncesi güvenlik görevlileri çevre güvenliği alırken, evlerin yanında bulunan konteyner kentteki vatandaşlar da güvenlik gerekçesi ile kısa süreliğine bölgeden tahliye edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından geri sayım yapılarak Vali Ersin Yazıcı tarafından butona basıldı ve 2 blok saniyeler içinde yıkıldı.

Gözyaşları içerisinde izlediler

Yoğun toz bulutunun çıktığı patlatmayı canlı canlı izleyen site sakinleri ise gözyaşları ile evlerinin yıkımını izledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Ersin Yazıcı, kentte çok sayıda yıkılacak bina olduğunu belirterek, farklı yöntemlerle yıkımların sürdüğünü söyledi.

"İnşallah kısa sürede toparlanacağız"

Önümüzdeki günlerde patlayıcı ile yapılan yıkımların artacağını da ifade eden Yazıcı şunları kaydetti: