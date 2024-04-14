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Malatya’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Malatya’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı diğer 5 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.