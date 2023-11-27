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Malatya'da fırtına! İş yerinin çatısı uçtu...

Malatya'da fırtına! İş yerinin çatısı uçtu... Kent genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bir iş yerinin çatısı uçtu. Yaşanan olayda yaralanan olmadı.