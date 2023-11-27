Malatya'da fırtına! İş yerinin çatısı uçtu...

İHA
Türkiye genelinde sağanak ve fırtına etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Malatya’da da sağanak yağış ile şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Ulaşım kilitlendi
Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış ile şiddetli fırtına nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı.
İş yerinin çatısı uçtu
Aynı zamanda Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde şiddetli fırtına, bir iş yerinin çatısını uçurdu.
Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, sağanak yağış ile şiddetli fırtınanın kent genelinde bir süre daha etkili olmasının beklendiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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