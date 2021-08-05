2019 yılında geliştirilerek TUBİTAK tarafından yapılan yarışmada 2’ncilik elde eden ‘Yangın Söndürme Bombası’ projesi, prototip üretim aşamasına geçti.

Malatya’da bulunan İnönü Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Murat Toptaş, 2019 yılında geliştirdiği ‘Yangın Söndürme Bombası’ ile TÜBİTAK tarafından yapılan yarışmada 2’nci olmuştu.

Orman ve petrol hatlarında yaşanabilecek yangınlarda kullanılması amacıyla geliştirilen, içerisinde yangın söndürmede oldukça etkili olan bor minerali malzeme içeren 180 kilogram ağırlığındaki Yangın Söndürme Bombası’nın prototiplerinin üretim aşamasına gelindi.

“ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNUMLARI YAPILDI”

Geliştirdiği Yangın Söndürme Bombası hakkında bilgi veren Toptaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Akıllı yangın söndürme mühimmatı olarak başlattığımız ve yangın söndürme bombası olarak bilinen projenin yürütücüsüyüm. Bu proje, 2019 yılında orman yangınlarında, mühimmat depolarında meydana gelen yangınlarda ve petrol ile gaz boru hatlarında ortaya çıkması muhtemel yangınlarda kullanılmak üzere geliştirildi.





TÜBİTAK tarafından projemiz ödüllendirildi. 2019 yılından itibaren projenin itibaren projenin üzerinde çalışmaya devam ettik. Projeyle ilgili sayısal analizler, akış analizleri benzeri çalışmalarımızı bitirip bunları bilimsel yayın olarak yayınladık. Aynı zamanda çalışmanın uluslararası kongrelerde sunumları yapıldı.

Malatya’da geliştirilen ‘Yangın Söndürme Bombası’ prototip üretim aşamasında VİDEO



“PROJE DEVLET DESTEĞİ İLE PROTOTİPLERİNİN ÜRETİM AŞAMASINDA”

Bu tür yangınların küresel ısınmaya bağlı olarak çoğalacağını öngörmüştük. Projede kavramsal tasarımlarımız bitti, sayısal analizlerimiz bitti ve artık proje özel veya devlet desteğiyle prototiplerinin üretim aşamasında. Yani test prototipleri üretilip, kontrollü yangınlar çıkarılacak ve bu yangınlara bu prototipler atılarak bize geri dönüş sağlanacak.

Geliştirilmesi gereken bir şey varsa biz üzerine tekrar ekleyeceğiz. Ürün en mükemmel hale geldiği anda kullanıma geçebilecek.





“BUNDAN SONRASI ÖZEL SEKTÖRÜN VE DEVLETİN ELİNDE”

Projeye devlet kurumlarının ve özel firmaları çok yoğun bir ilgisi var. Aynı zamanda yurt dışından da telefonlar alıyoruz. Japonya’dan, İsviçre’den bu ürünle ilgili ve geliştirilmesiyle ilgili. Bazı teklifler oluyor. 2 yıl bu tür projeler için çok kısa bir zaman. Biz bu zaman aralığında elimizden geleni yaptık. Bu noktaya kadar getirdik. Bundan sonrası özel sektör ve devletin elinde.

“İÇİNDE YERLİ BİR FİRMA TARAFINDAN ÜRETİLEN ÖZEL BİR MALZEME MEVCUT”

Mevcut yangınlara uçaklar, helikopterler taşıma suyla birtakım kimyasalı yangınların üzerine bırakmaya çalışıyor. Hava direnci ve ısınan hava akımıyla bu malzemeler doğru miktarda doğru yere düşmüyor. Aynı zamanda bunların söndürücü özelliği oluyor ama soğutucu özelliği olmuyor. Şimdi bu bombanın içerisin de bor minerali oldukça kıymetli ve yerli bir firma tarafından üretilen özel bir malzeme mevcut.





“10 SANİYEDE ODA SICAKLIĞINA DÜŞÜRME POTANSİYELİNE SAHİP”

Bu malzeme 400-450 derece sıcaklıklara ulaşan yangınları 10 saniye gibi bir kısa zaman aralığında oda sıcaklığına düşürme potansiyeline sahip. Aynı zamanda bunlar söndürücü malzemeyi paket halde yangının olduğu merkeze gönderme özelliğine sahip.

PROJENİN SATILDIĞI İDDİALARINA CEVAP

Projenin satıldığı ile ilgili söylentiler var. Proje ülkemize ait, geliştirilmeye devam ediyor. Bizim ismimizle sahte sosyal medya hesapları oluşturulmuş ve bombayla ilgili sorulan sorulara biz cevap veriyormuşuz gibi cevaplar veriliyor. Projenin işe yaramadığını gördüğümüz gibi şeyler yazılıyor, bunların hiçbiri doğru değil.

“BU MÜHİMMAT ÖYLE YA DA BÖYLE HAYATA GEÇECEK”

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımız bu projeden ümidini kesmesin biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, bu mühimmat öyle ya da böyle hayata geçecek. Test ve sertifikasyon süreci biraz uzun sürüyor olabilir, sürecektir de ama biz burada olması gereken bir iş planı konusunda yanlış bir şey yapmadan sonlandırmaya çalışıyoruz.

“DÜNYADA BUNA BENZER ÜRÜNÜN KULLANIMI YOK”

Bu ürünle ilgili firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah yakın bir zamanda seri üretimini de göreceksiniz. Dünyada buna benzer bir ürünün kullanımı yok."

“PROJE İMALAT AŞAMASINA GİRMİŞ BULUNMAKTADIR”

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Yangın Söndürme Bombası diğer bir adıyla akıllı yangın söndürme mühimmatı olarak geliştirdiğimiz bu projeyi 2019 yılında Murat Toptaş ile geliştirdik. TÜBİTAK üniversiteler arası öğrenci yarışmasında Türkiye 2’ncisi oldu. O aşamadan itibaren teknik olarak çeşitli araştırmalarımızı yaptık. Şu anda bu ‘Yangın Söndürme Bombası’ orman yangınları ve meskun mahal dışındaki yangınlar için geliştirilmiş ve prototip üretilmeye aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Küresel ısınmanın dünya çapında yangın sayısının aldığı bir ortamda, maalesef ülkemizi de son bir haftadır çok sayıda yangın meydana gelmektedir. Bu projenin önemini ortaya koymakta. Bu aşamada proje imalat aşamasına girmiş bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.