Malatya'da hava durumu! Yağmur ve kar etkisini gösterdi Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, kar ve yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Kentte etkisini gösteren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye yaşanan felaketlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor...

Yıkıcı depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçti.

Yaşanan depremlerin ardından felaket bölgesinde etkisini gösteren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa başlata olmak üzere birçok kenti sel vurdu.

Depremlerin etkilediği Malatya'da, dünden bu yana sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor.

Kar ve yağmur yağışı etkisini gösterdi

Kar yağışı nedeniyle Akçadağ ve Darende'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken kent merkezinde de sağanak devam ediyor.

Ulaşım aksadı

Yağmur nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğanşehir ilçesinde ise etikisini sürüdüren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su seviyesi yükseldi

Vahap Küçük Meydanı'ndaki kanalda su seviyesi yükseldi.

Su birikintileri nedeniyle bazı sürücüler de zor anlar yaşadı.