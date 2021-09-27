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    Malatya'da ifade vermeye götürülürken kaçan kişi biber gazı ile durduruldu

    Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde ifadeye götürülen bir kişi kaçarak alt geçitten atlamaya çalıştı. Geçitten de kaçmaya çalışan kişi biber gazı ile durdurularak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 01:46
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    Malatya'da ifade vermeye götürülürken kaçan kişi biber gazı ile durduruldu

    Malatya'nın Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde ilginç anlara şahit olundu.

    Uygulama yapan ekipler şüphe üzerine durdurdukları H.A.G.'nın 2 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

    Ekipler şahsı ifade için polis merkezine götürmeye çalışırken birden kaçmaya başlayan şahıs bölgede bulunan alt geçidin demir korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

    Malatya da ifade vermeye götürülürken kaçan kişi biber gazı ile durduruldu #1

    KAÇARKEN BİBER GAZI İLE DURDURULDU

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, alt geçit çift taraflı trafiğe kapatıldı.

    İtfaiyenin minder açarak hazır bekletildiği olayda polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren H.A.G. korkuluklardan çıktığı yolda kaçmaya çalışırken ekiplerin biber gazlı müdahalesi ile karşılaştı.

    Malatya da ifade vermeye götürülürken kaçan kişi biber gazı ile durduruldu #2

    ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine yaklaşık yüz metre ileride biber gazının da etkisiyle yere düşen şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    H.A.G.'nin etkisiz hale getirilmesinin ardından alt geçitte trafik normale dönerken, olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

    Malatya'da ifade vermeye götürülürken kaçan kişi biber gazı ile durduruldu VİDEO

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