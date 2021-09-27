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Malatya'da ifade vermeye götürülürken kaçan kişi biber gazı ile durduruldu

Malatya'da ifade vermeye götürülürken kaçan kişi biber gazı ile durduruldu

Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde ifadeye götürülen bir kişi kaçarak alt geçitten atlamaya çalıştı. Geçitten de kaçmaya çalışan kişi biber gazı ile durdurularak gözaltına alındı.