Euro
10.1398
0%
Dolar
8.6353
-0.13%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
412.738
-0.46%
EXEN Coin
23.05
-3.23%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Malatya'da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti

    Battalgazi ilçesinde bir kişi düğün meselesini konuşmak amacıyla ziyaret ettiği aile ile kavga etti. Kavga sonucu 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 23:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti

    Malatya Battalgazi ilçesinde iki aile arasında çıkan öfkeli tartışma yerini kavgaya bıraktı.

    Bir mahallenin muhtarı olduğu ileri sürülen R.Y. akşam saatlerinde akraba oldukları belirtilen H.B.G.'nin evine giderek gerçekleştirilen düğün meselesini görüşmek istedi.

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

    Taraflar arasından yapılan görüşme kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.Y. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu H.B.G. (74) ile oğlu A.G. (34) yaralandı.

    R.Y.'nin de aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandığı olayda ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Malatya da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti #1

    3 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

    R.Y. kendine ait özel araçla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken tabancayla bacaklarından vurulan baba ile oğlu ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler R.Y.'nin aracında yaptığı aramada bir adet tabanca ele geçirdi.

    Olay yerinde de inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti #2

    Malatya da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir