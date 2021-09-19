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Malatya'da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti

Malatya'da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti

Battalgazi ilçesinde bir kişi düğün meselesini konuşmak amacıyla ziyaret ettiği aile ile kavga etti. Kavga sonucu 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.