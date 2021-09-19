- Haberler
- Gündem Haberleri
- Malatya'da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti
Malatya'da iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti
- İHA
- 19.09.2021 - 23:24
Malatya Battalgazi ilçesinde iki aile arasında çıkan öfkeli tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Bir mahallenin muhtarı olduğu ileri sürülen R.Y. akşam saatlerinde akraba oldukları belirtilen H.B.G.'nin evine giderek gerçekleştirilen düğün meselesini görüşmek istedi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Taraflar arasından yapılan görüşme kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.Y. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu H.B.G. (74) ile oğlu A.G. (34) yaralandı.
R.Y.'nin de aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandığı olayda ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
R.Y. kendine ait özel araçla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken tabancayla bacaklarından vurulan baba ile oğlu ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler R.Y.'nin aracında yaptığı aramada bir adet tabanca ele geçirdi.
Olay yerinde de inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.