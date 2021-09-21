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Malatya'da iki kişi silahla birbirine ateş etti
Yeşilyurt ilçesinde iki kişi silahla birbirine ateş açarak yaraladı. Yaralılardan biri taksiyle olay yerinden kaçarken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 21.09.2021 - 04:25
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
Kiltepe Caddesi'nde gerçekleşen olayda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.G. ile A.S.B. silahla birbirini yaraladı.
YARALILARDAN BİRİ TAKSİYLE KAÇTI
Yaralılardan S.G. bölgeden bir ticari taksi ile kaçarak uzaklaşırken, A.S.B. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer yaralı S.G. ise Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ele geçirilirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.