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Malatya'da iki kişi silahla birbirine ateş etti

Malatya'da iki kişi silahla birbirine ateş etti

Yeşilyurt ilçesinde iki kişi silahla birbirine ateş açarak yaraladı. Yaralılardan biri taksiyle olay yerinden kaçarken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.