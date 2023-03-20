Malatya'da ikinci depremin yeni görüntüleri! Çöken binalar görüntülendi Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni çıkan görüntülerde cadde üzerinde depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 gün geçti.

Yıkıcı depremlerin şiddeti her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yaşanan depremlerde ölenlerin sayısı 50 bini geçti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İkinci depremin şiddeti göründü

Malatya’da 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin görüntüleri depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ Mahallesi Leblebici Sokak'ta bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketi gösterdi.

Binanın çöktüğü anlar görüntülendi

Görüntülerde cadde üzerinde depreme yakalananların büyük korku ve panikle sağa sola kaçıştıkları görülürken, trafikte seyir halinde olan bir aracın ise çöken binanın oluşturduğu toz bulutu arasında gözden kaybolduğu görülüyor.