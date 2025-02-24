İHA
Malatya'da eski adliye hizmet binasının yan tarafında bulunan şantiyede, işçiler arasında gece saatlerinde 'horlama' tartışması çıktı.
Çıkan sözlü tartışma öğle yemeği esnasında da devam etti.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi, taş ve sopalarla birbirlerine girdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan 15 işçi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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