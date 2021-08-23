Malatya'da iş yerine giren fare, çalışanı yere serdi

Dükkan içerisinde gezinen farenin üzerine gelmesiyle panik yaşayan çalışanın güldüren anları kameraya yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine giren fare, çalışan Atilla Durdu'ya zor anlar yaşattı.

İş yerindeki fareyi dışarı çıkarken fark eden genç, farenin geri gelmesiyle paniğe kapılarak yere düştü.

FARE KORKUSU KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

İzleyenleri güldüren görüntü, sosyal medyada 1 milyona yakın görüntüleme aldı.

Fare korkusundan tepetaklak oldu

"HEP BERABER GÜLDÜK"

Farenin yanına gelmesiyle istemsizce davrandığını belirten Durdu, “O gün ben iş yerinin köşesinde otururken bir tane fareyi kapının önünde gördüm. İçeriye girmemesi için kasaya doğru yürüdüm. Yürüdükten sonra bir anda yanıma geldi. İstemsizce bir hareket yaptım, sonra da düştüm. Belim ağrıdı, benim için komik bir durum oldu. Sonra da kamera görüntülerini izledik ve sosyal medyamda paylaştım. Çok büyük ilgi gördü o anlar, hep beraber gülümsedik.” dedi.