Malatya'da jandarma depremzede çocuklarla bir araya geldi Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar, konteyner kentte kalan depremzede çocukları ziyaret ederek hediyeler vererek çocuklarla oyun oynadı.

İHA

Asrın felaketinin üzerinden 7 ay geçti...

Binlerce vatandaş evsiz kalırken 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Tek yürek olan Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde büyük yara alan Malatya’da, depremzedelerin yaralarının sarılması için ilk günden itibaren sahada olan jandarma personeli, hayatın normalleşmesi adına da birçok etkinliğe imza atıyor.

Jandarma çocuklarla bir araya geldi

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli kadın astsubaylar, son olarak Battalgazi Teknokent konteyner alanınıziyaret ederek buradaki depremzedeler ile yakından ilgilendi.

Konteyner kentte kalan çocuklarla yakından ilgilenen jandarma görevlileri, onlara götürdükleri hediyeleri dağıttı.

Alanda gerçekleştirilen etkinliklerle depremzede çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlayan kadın astsubaylar, ailelerle de yakından ilgilenerek moral verdiler.