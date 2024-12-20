Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tüm Türkiye geçtiğimiz yıllarda deprem felaketi ile sarsılmış, birçok canımızı depremlerde kaybederken birçok ev ve iş yerinde de büyük hasarlar meydana gelmişti.

Depremler sonrası hızla deprem konut çalışmalarında tamamlanan evler hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor.

Son olarak büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Malatya'nın Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 40 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

VİLLA TİPİ EV MUTLULUĞU

Konutlarına kavuşan vatandaşlar evlerin beklediklerinden çok daha güzel olduğunu belirterek villa tipi evlere kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİLER

Yeni konutlarını bir süre önce yerleştiklerini ifade eden Hikmet ve Lütfiye Eren çifti konutların beklediklerinden daha güzel olduğunu kaydederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını belirtti.

MURAT KURUM'DAN ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da ziyaret ettiği Yusuf ile Zekiye Demirel çiftti ise bir ay önce evlerine yerleştiklerini belirterek, zorlu bir sürecin ardından konutlarına kavuşmuş olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

"DEVLETİN GÜCÜNÜ HER DAİM YANIMIZDA GÖRDÜK"

Depremlerde Şeyhler Mahallesi'nde ciddi bir hasar aldığını aktaran Mahalle Muhtarı Abdulaziz Güldaş da depremler sonrası devletin gücünü yanlarında gördüklerini ifade ederek bölgede yapımı tamamlanan 73 köy evinden 40'ının hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.