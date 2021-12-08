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    Malatya’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 20:17
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    Malatya’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı

    Malatya'da akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’nde meydana gelen olayda Malatya’dan Adıyaman istikametine giden Abdulhakim T. idaresindeki 16 U 5305 plakalı Iveco marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

    Kazada araç ters dönerken sürücü yaralandı.

    YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Malatya’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı #1

    Malatya’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı #2

    Malatya’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı #3

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