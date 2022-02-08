Malatya'da marketlere etiket denetimi

Zabıta ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimde, ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak, son kullanma tarihleri de kontrol edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlere denetim gerçekleştirildi.

Denetimde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı.

MARKETLERE ETİKET DENETİMİ

Ekipler, aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi.

"GENELDE OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, yapılan denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak genelde halkımızın yoğun olarak alışverişlerde bulunduğu marketlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırmasını ekiplerimiz yapıyor. Genelde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.

"FIRINLARDA DA GRAMAJ KONTROLÜ VE HİJYEN DENETİMLERİ YAPIYORUZ"

Unlu mamül ve satışı yapan fırınlarda da denetim yaptıklarını belirten Kargın, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak unlu mamül satışı yapan fırınlarda da gramaj kontrolü ile hijyen denetimlerini yaparak vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.