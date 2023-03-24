Malatya'da Millet İttifakı'na tepki: Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez Millet İttifakı liderleri ve beraberindeki heyet, Malatya'da bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu ve İttifak liderlerine tepki gösteren bir vatandaş “Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez” dedi.

İHA 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı... İttifaklar da bu kapsamda çalışmalarını sıklaştırdı. Millet İttifakı liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için Malatya'ya gitti. Millet İttifakı'na tepki gösterildi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çevreyolu üzerinde depremde yıkılan AK Parti İl Binası'nın bulunduğu alanda açıklama yaptı. Açıklama sonrası beraberindeki liderlerle makam aracına yönelen Kılıçdaroğlu’na bir grup vatandaş tepki gösterdi. "Teröristlerle iş birliği yapan burada gezemez" Gruptan bir kişi “Teröristlerle iş birliği yapan burada gezemez” dedi. Öte yandan Millet İttifakı heyeti başka bir programa katılmak için bölgeden ayrıldı.