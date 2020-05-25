Malatya’da nöbetteki askere komutanından sürpriz

Malatya’da 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur’un nöbet tutan bir askeri ailesi ile görüntülü görüştürmesi hem duygulandırdı hem de gururlanırdı.

Türkiye’nin sınır güvenliğinin korunmasında aktif rol alan Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda vatani görevini yapan er ve erbaşlar, Ramazan Bayramı'nı nöbet tutarak görevlerinin başında geçiriyor.

Her ne kadar ailelerinden uzak olsalar da bir aile sıcaklığında karargahta geçen bayram gününde askerler boş zamanlarında, televizyon izliyor, kitap okuyor, masa tenisi ve satranç oynuyor.

VATANİ GÖREV SÜRÜYOR

Yurt içinde terörle mücadele ve Suriye sınırının terör örgütlerinden arındırılması görevinde Hava Kuvvetleri olarak önemli operasyonlara imza atan kahramanların üssü olarak bilinen 7. Ana Jet Üssü’nde destek hizmetlerinde bulunan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor.

Nöbetteki askere komutanından sürpriz İZLE

KOMUTANDAN DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Ramazan Bayramı’nda Mehmetçikleri yalnız bırakmayan Üs Komutanı Hava Silah Sistem Albay Hasan Hüseyin Kanbur, askerlerle bayramlaştı.

Üs Komutanı Kanbur, nizamiye nöbetinde olan bir askere de bayram sürprizi yaptı. Nöbette olan Kastamonulu Batuhan İşçi’nin ailesini görüntülü arayan Kanbur, görüşmelerine vesile oldu.

Çocuklarıyla görüşen ailenin mutlulukları gözyaşlarına yansırken, Üs Komutanı Albay Kanbur, “Oğlunuz Batuhan bugün vatan için nöbette. Bir sürpriz yapalım dedik.” dedi.

“BURASI KAHRAMANLAR ÜSSÜ”

Ailesinin bayramını telefonda kutlayan havacı er Batuhan İşçi ise “Çok özledim sizleri. Hiç merak etmeyin, ben burada çok iyiyim. Burası kahramanlar üssü, ben burada bu şanlı üniformayı giydiğim için onur ve gurur duyuyorum. Sizde orada mutlu olun ve bizimle gurur duyun.” diye konuştu.