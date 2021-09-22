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    Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Battalgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza sonucu yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 02:37
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    Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Malatya Battalgazi ilçesinde istenmeyen bir kaza gerçekleşti.

    Zafer Mahallesi'nde M.A. idaresindeki motosiklet ile Ü.C.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

    İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü M.A. (17) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da otomobil ile motosiklet çarpıştı #1

    Malatya da otomobil ile motosiklet çarpıştı #2

    Malatya da otomobil ile motosiklet çarpıştı #3

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