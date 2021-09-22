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Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Battalgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza sonucu yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İHA
- 22.09.2021 - 02:37
Malatya Battalgazi ilçesinde istenmeyen bir kaza gerçekleşti.
Zafer Mahallesi'nde M.A. idaresindeki motosiklet ile Ü.C.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü M.A. (17) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.