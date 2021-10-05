Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Malatya’da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avucuyla su içirdiği görüntüler, izleyenlerin kalbine dokundu.

Türk polisinin şefkati gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Son olarak Malatya’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde özel harekat polisi, yaptığı davranışla takdir topladı.

SUSAYAN KÖPEKLERİN İMDADINA DA POLİS KOŞTU

Polis memuru, susayan 2 yavru sokak köpeğine elleriyle su içirdi.

O anlar, başka bir polis memuru tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı