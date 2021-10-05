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- Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
Malatya’da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avucuyla su içirdiği görüntüler, izleyenlerin kalbine dokundu.
- İHA
- 05.10.2021 - 11:35
Türk polisinin şefkati gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Son olarak Malatya’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde özel harekat polisi, yaptığı davranışla takdir topladı.
SUSAYAN KÖPEKLERİN İMDADINA DA POLİS KOŞTU
Polis memuru, susayan 2 yavru sokak köpeğine elleriyle su içirdi.
O anlar, başka bir polis memuru tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.
Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı