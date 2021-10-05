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    Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

    Malatya’da bir özel harekat polisinin susayan sokak köpeklerine avucuyla su içirdiği görüntüler, izleyenlerin kalbine dokundu.
    • İHA
    • 05.10.2021 - 11:35
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    Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

    Türk polisinin şefkati gönülleri fethetmeye devam ediyor.

    Son olarak Malatya’da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde özel harekat polisi, yaptığı davranışla takdir topladı.

    SUSAYAN KÖPEKLERİN İMDADINA DA POLİS KOŞTU

    Polis memuru, susayan 2 yavru sokak köpeğine elleriyle su içirdi.

    O anlar, başka bir polis memuru tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

    Malatya'da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

    Malatya da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı #1

    Malatya da özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı #2

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