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- Malatya'da plastik sandı canlı çıktı
Malatya'da plastik sandı canlı çıktı
Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.
- İHA
- 28.11.2021 - 16:44
- Güncelleme : 28.11.2021 - 16:58
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü.
OYUNCAK ZANNETTİ
Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Malatya'da plastik sandı canlı çıktı ViDEO
SARI BENEKLİ ANADOLU SEMENDERİ OLDUĞU BELİRLENDİ
İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.