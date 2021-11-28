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    Malatya'da plastik sandı canlı çıktı

    Malatya’da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 16:58
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    Malatya'da plastik sandı canlı çıktı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü.

    OYUNCAK ZANNETTİ

    Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Malatya'da plastik sandı canlı çıktı ViDEO

    SARI BENEKLİ ANADOLU SEMENDERİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.

    Malatya da plastik sandı canlı çıktı #1

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    Malatya da plastik sandı canlı çıktı #3

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