- Haberler
- Gündem Haberleri
- Malatya'da sel nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Malatya'da sel nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Sel nedeniyle trafiğe kapanan yol, iş makinelerinin çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
- İHA
- 13.08.2021 - 21:28
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.
SEL ŞİMDİ DE MALATYA'YI VURDU
Yağışla birlikte Hisarkale Mahallesi’nde meydana gelen sel nedeniyle ilçe merkezini Esenbey ve Ilıca Mahallelerine bağlayan yol trafiğe kapandı.
TRAFİĞE KAPANAN YOL AÇILDI
Trafiğe kapanan yol, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin ve Darende Belediyesine ait iş makinelerinin çalışmasıyla temizlenerek araç trafiğine açıldı.