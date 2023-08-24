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Malatya'da şiddetli deprem! Ölü var mı? Yaralanan oldu mu? 5 büyüklüğünde... Abone Olun

Malatya'da şiddetli deprem! Ölü var mı? Yaralanan oldu mu? 5 büyüklüğünde... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Ölü var mı? Yaralanan oldu mu?

ensonhaber.com Türkiye, son zamanlarda peş peşe gelen deprem haberleriyle güne başlıyor. 4'lük depremlerin ardından bu sabah ise Malatya sallandı. 6 Şubat depreminde en fazla yarayı alan illerden olan Malatya'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan deprem, Malataylalıları korkuturken detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Ölü var mı? Yaralanan oldu mu?... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili henüz olumsuz bir durum açıklanmadı. AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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