İHA
Malatya’da etkili olan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, şehir merkezinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Özellikle Malatya-Ankara kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğun su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.
Yetkililer, yağışların bir süre daha etkili olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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