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    Malatya’da silah ve mühimmat operasyonu

    Malatya’da jandarmanın 2 farklı adrese düzenlendiği operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:49
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    Malatya’da silah ve mühimmat operasyonu

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yeşilyurt ilçesinde 2 farklı adrese, silah ve mühimmat kaçakçılığı şüphesiyle operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Yapılan operasyonda 1 adet MP 50 marka 9. mm çapında makinalı tabanca, 1 adet 9. mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 15 adet 7.62 mm çapında kalaşnikof mühimmatı, 173 adet 9 mm çapında tabanca mühimmatı,34 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 34 adet dolu av tüfeği kartuşu, 25 gram kubar esrar,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Malatya’da silah ve mühimmat operasyonu #1

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