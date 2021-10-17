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    Malatya'da tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

    Malatya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Yan yatan aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 10:44
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    Malatya'da tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

    Malatya-Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen H.B. yönetimindeki 65 DC 655 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

    ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

    Kazada yara almayan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla yan yatan araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya'da tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı ViDEO

    Malatya da tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı #1

    Malatya da tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı #2

    Malatya da tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı #3

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