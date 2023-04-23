Malatya'da 'temsili vali' sağlam binalar yapılması talimatını verdi Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocukların temsili olarak yöneticilerin koltuklarına oturarak, dileklerini sunma geleneği bu yıl da devam etti. Ancak depremden etkilenen Malatya'da vali koltuğuna oturan Tarık'ın isteği deprem gerçeğini tekrar hatırlattı.

AA

23 Nisan'da çocukların sevinmesi, çoşku dolu kutlamalar yapması beklentisi, Kahramanmaraş merkezli depremin burukluğunda yerini gerçeklere bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu illerden birisi de Malatya.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda depremzede öğrenci Tarık Boztepe, Malatya Valisi Hulusi Şahin'in koltuğuna oturdu.

Şehit Kenan Çetin İmam Hatip Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Boztepe, müdür Elif İlaslan ve öğretmeni İsmail Altun ile ziyaret ettiği Vali Şahin'e, yaptığı resmi hediye etti.

Koltuğunu öğrenciye devreden Vali Şahin, deprem anında Boztepe'nin yaşadıkları, okulundaki durumları ve eğitiminin devamıyla ilgili bilgiler aldı.

Vali, öğrenciye gündemini sordu

Vali Şahin'in "Bu dönemde o koltuğa oturmak herkesin istediği bir şey değil, gönüllü olarak o koltuğa oturdun. Gündeminde neler var?" sorusu üzerine Boztepe, koltuğu devretmesinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Kendisine sorulan soru üzerine büyük bir ciddiyetle, heyecanlı olduğunu anlatan Boztepe, "Herkes biliyor ki 6 Şubat'ta deprem yaşandı. 11 ili sarsan bu deprem hepimizi derinden etkiledi." dedi.

"Malatya'yı daha da yenileyeceğim"

Ve Boztepe, yaşından hiç beklenmeyen bir olgunlukla, talimatlarıyla ilgili şu ifadede bulundu:

Bu süreçte talimatlarım Malatya'yı daha da yenileyeceğim. Yıkılan binaların yerine daha yeni ve sağlam zeminli binalar yaptıracağım.

Özel kalem müdürüne talimat verdi: Sağlam zeminli binalar istiyorum

Kurum müdürlerine iletmesi için talimatlarını özel kalem müdürüne ileten Boztepe, şöyle konuştu:

Sağlam zeminli binalar istiyorum ki bir daha depremlerde yıkılmasın. Evleri yıkılanlar için para lazım ki daha çok yardım olsun. Konteyner ve çadırlar lazım, dışarıda kalmasınlar. Yağmur yağıyor, fırtına başladı. Daha çok ağaçlandırma olsun. Enkazlar olduğunda çok duman oluyor.

Bir gazetecinin, depremlerle ilgili güncel bilgileri sorması üzerine Boztepe, "Bilmiyorum, tam haberim yok." dedi.

Ziyarette Vali Şahin, Boztepe'ye tablet, kitap ve kalem seti hediye etti.