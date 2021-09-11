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Malatya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ülke genelinde devam eden operasyonlardan biri Malatya'da düzenlendi. Emniyet ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda, 2 kilo 396 gram kubar 1 kilo 235 gram ise toz esrar ele geçirdi.
- İHA
- 11.09.2021 - 03:42
Türkiye'de uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir araçta Kale İlçesi yol uygulama noktasında arama yapıldı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan aramalarda 2 kilo 396 gram kubar 1 kilo 235 gram ise toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.