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Malatya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Malatya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Ülke genelinde devam eden operasyonlardan biri Malatya'da düzenlendi. Emniyet ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda, 2 kilo 396 gram kubar 1 kilo 235 gram ise toz esrar ele geçirdi.