Malatya’da yapımı tamamlanan köy evlerinin teslimi devam ediyor Malatya’da yapımı tamamlanan köy evlerinden 8'i daha hak sahiplerine teslim edildi. Yeni yıla yeni evlerinde girmenin sevincini yaşayan depremzedeler, verilen sözlerin tutulmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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İHA

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan 11 ilimizden biri de Malatya oldu.

Malatya’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile depremin üzerinden bir yıl geçmeden depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Son olarak Akçadağ ilçesi Eğin Mahallesi’nde yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edildi.

Yeni yıla yeni evlerinde girmenin sevincini yaşayan depremzedeler, verilen sözlerin tutulmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Depremzedelere verilen sözler tutuldu: Yeni yıla evlerinde girdiler

Evlerine kavuşmalarında AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak‘ın yoğun bir gayret gösterdiğini belirten depremzede aileler, Ölmeztoprak’a ayrıca teşekkür etti.

Depremlerde Eğin Mahallesi’nde 23 yapının ağır hasar aldığını ifade eden Mahalle Muhtarı Hakan Akbulut ise yapılan hızlı çalışmalar sonrasında 8 köy evinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

5 bin konut daha teslim edilecek

Ocak ayı sonu itibariyle kent genelinde tamamlanan yaklaşık 5 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edileceğini kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da kırsaldaki bin 50 köy konutundaki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Deprem sonrası 14 bin 300 konutun ihalesinin yapıldığını aktaran Ölmeztoprak, tamamlanan konutların ay içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

Kent genelinde bir süredir devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerin de sona gelindiğini ifade eden Ölmeztoprak, Malatya’nın yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle yaşanılan maddi ve manevi mağduriyetleri ve bir daha dönmeyecek olan hayatların bıraktığı acı hatıraları ve depremin tüm izlerini tamamen giderme konusunda azim ve kararlı olduklarını kaydeden Ölmeztoprak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)