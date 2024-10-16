Malatya'da yaşanan deprem sonrası uzmanlar 2 ili işaret etti

İHA

Türkiye, sabah saatlerinde deprem gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya geldi..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 10.07 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, çevre illerde de hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı..

Deprem sonrası açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, enerji birikiminin Hakkari ve Suriye bölgesine kaydığını ileri sürdü.

"RİSKLİ BÖLGE İLAN EDİLEBİLİR"

2 ile dikkat çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Merkez üssü Malatya Kale olan 5,9 büyüklüğünde deprem beklenen bir deprem değildi. Şu an herhangi bir hasar kaydı yok. Bu deprem bize neyi gösteriyor, enerjinin iki metre doğuya ve güneye kaydığını gösteriyor. Yani enerji birikimi halen Hakkari ve Suriye'de devam ediyor. Hakkari ve Suriye'de olası bir deprem olabilir. Ama zamanını kimse bilemez.



Bir saniye sonra da bin yıl sonra da olabilir. Ama kesin olan enerji birikimi Hakkari ve Suriye'de devam ediyor. Onun için Malatya'nın Kale ilçesinde bugün meydana gelen depremde Cizre çok etkilendi. Bu bize enerji transferinin güneye ve doğuya kaydığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçlerde Hakkari ve Suriye riskli bölge ilan edilebilir.

"MARDİN VE CİZRE'DE DE YIKIM OLABİLİR"

Mardin ve Şırnak illerinin muhtemel bir depremden ciddi şekilde etkileneceğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: