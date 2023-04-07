Malatya'da yaşlı çift deprem çadırlarını evin damına kurdu Ağır hasarlı evlerinin yanında bulunan dama çadır kuran yaşlı çifti gören dönüp bir daha bakarken, yaşlı çiftin gerekçesi oluşabilecek sel sularından korunmak.

İHA

Asrın felaketinin üzerinden 2 ay geçti...

Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Yıkıcı depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce kişinin ise evi ağır hasar aldı.

Afet bölgelerinde tüm imkanlarını seferber eden devlet enkaza dönen şehirde çadır ve konteyner kentler kurdu.

Çadır kentlerin yanı sıra binlerce vatandaşa da evlerinin yanında çadırlarda kalıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bir şehirde Malatya oldu.

Kentte vatandaşlar kendilerine dağıtılan çadırlarda kalıyor.

Çadırı betona kurdular

Kent genelinde 80 bine yakın çadır kurulurken, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde 90 yaşındaki Mehmet Karacan ve eşi Beyaz Karacan da ağır hasarlı evlerinin yanında bulunan beton dama çadır kurdu.

Yerden bir hayli yüksek olan ve evin hemen yanında kurulan çadırı görenler dönüp bir daha bakıyor.

"Çok sağlam burası"

AFAD çadırını evin yanına sonradan yapılan beton yapı üzerine kurduklarını söyleyen Mehmet Karacan şu ifadeleri kullandı:

Başka yerimiz yoktu, mecburen buraya kurduk çadırımızı. En azından oluşabilecek selden de korunuyoruz. Burasını ben yaptım, evden ayrı bölüm. Çok sağlam burası.

Devletin yanlarında olduğunu ifade etti

Hayvancılıkla uğraşan Karacan, geceleri soğukta olsa çadırda kalmanın güvenli olduğunu söyleyerek, devletin de ilk andan itibaren afetzedelerin yanında yer aldığını ifade etti.