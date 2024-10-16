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DHA

6 Şubat 2023'te deprem felaketini yaşayan şehirlerimizden biri olan Malatya, bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Deprem, Malatya'da yaşanmasına rağmen Elazığ ve Diyarbakır'da daha çok hissedildi.

Elazığ'daki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler panik anlarını ortaya koydu.