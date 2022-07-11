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    Malatya'daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık

    Kurban Bayramı yurt genelinden kutlanırken 100 yaşındaki Ali Hakverdi, "Çocuklar şimdi anne babasının yanına ziyarete gitmiyor. Eski Ramazan ve Kurban bayramları gitti yok artık" dedi.
    • 11.07.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 12:49
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    Malatya'daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık

    Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken kurbanlıklar kesildi ve bayramlaşma merasimleri gerçekleşti.

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde de bayram kutlanırken 100 yaşındaki Ali Hakverdi, eski bayramlarla ilgili konuştu.

    Konak Mahallesi’ndeki iki katlı kerpiç bir evde yalnız yaşayan Ali Hakverdi, eski bayramları özlediğini belirterek çocukluk yıllarındaki bayramların çok kıymetli olduğunu söyledi.

    "Eski Ramazan ve Kurban bayramları gitti yok artık"

    Bir asrı geride bırakan ve yaklaşık 10 yıl önce de eşini kaybeden 100 yaşındaki yedi çocuk babası Ali Hakverdi, şimdiki bayramların tat vermediğini belirterek, "Eskilerde durumlar çok iyi değildi ama hatır kıymet vardı. Herkes kurban kesemezdi şimdi pahalı ama para var alıp kesiyor.

    Eskide bayramlar kıymetli idi şimdilerde kimse kıymet veriyor. Çocuklar şimdi anne babasının yanına ziyarete gitmiyor. Eski Ramazan ve Kurban bayramları gitti yok artık." dedi.

    Malatya'daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık - VİDEO


    Malatya daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık #1

    "Her şeyi yemez organik beslenmeye dikkat eder"

    Kimlikte 1927 doğumlu görünen babası Ali Hakverdi’nin dönemin şartlarından dolayı nüfus kütüğüne 5 yaş küçük olarak kayıt edildiğini ifade eden Bahri Hakverdi ise "Babamın 9 çocuğu olmuş ikisi öldü yedisi hayatta. Kimlikteki doğum tarihi 1927 ama biz 1922’li diye tahmin ediyoruz, kendisi yüz yaşında.

    Çünkü önceden 4-5 yaş küçük yazıyorlarmış. Babamın sağlık durumu gayet iyi bir defa prostat ameliyatı oldu, bir kez de kırılan bacağına platin takıldı. Her şeyi yemez organik beslenmeye dikkat eder." ifadelerini kullandı.

    Malatya daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık #2

    Malatya daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık #3

    Malatya daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık #4

    Malatya daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık #5

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    Malatya daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık #7

    Malatya daki Ali amca: Eski bayramlar yok artık #8


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