Malatya'da çöken binayla ilgili kolonlar kesildi iddiasını Ensonhaber editörü İlknur Şahin yerinde inceleyerek, bölgeden bilgiler aktardı.

Malatya'da İnönü caddesinde iş yerlerinin olduğu 2 katlı bina çöktü.

Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Ekipler canla başla çalışmalara devam ederken bölge sakinlerinden çökmenin neden olabileceğiyle ilgili iddialar geldi.

1'İ İŞ YERİ SAHİBİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başlatılan soruşturma kapsamında 1'i iş yeri sahibi 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Malatya'daki çöken bina için iddia: Kolonlar kesildi

MALATYALI EDİTÖRÜMÜZ, KESİLEN KOLON İDDİASIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRDİ

Ensonhaber editörü İlknur Şahin de bu iddiaları yerinde sorgulamak için bölgeye koştu.

Dükkanı genişletmek için kesilen kolon iddialarını yerinde inceleyen editörümüz Şahin, anlık gelişmeleri olay yerinden aktardı.

"2000 YILINDAN ÖNCE YAPILDIĞI İÇİN BETON KALİTESİ SON DERECE KÖTÜ"

Şahin, çökme nedenini Malatya İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı aynı zamanda İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölüm Başkanı olan Vehbi Aluçlu'ya sordu.

Aluçlu, "Öncelikle Malatyamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İki katlı bu binada büyük ihtimalle tadilat yapılıyordu. Tadilattan dolayı taşıyıcı duvarın kaldırılması sonucunda binanın yıkıldığını düşünüyoruz. Zaten yığma bina olmasından kaynaklı beton kalitesi 2000 yılından önce yapıldığı için son derece kötü olarak karşımıza çıkıyor. Üst katta bir kıraathane vardı. Kıraathanenin altındaki dükkanda da bir tadilat yapılıyordu. Büyük ihtimalle iki dükkanı birleştirmek amaçlı olarak duvar kaldırılarak yıkıldı. Taşıyıcı aksına zarar verildi. kesinlikle yapılmaması gereken bir olay." ifadelerini kullandı.

"TAŞIYICI AKSAMA DOKUNAMAZSINIZ, DÜKKAN GENİŞLETMEK İÇİN DUVAR YIKAMAZSINIZ"

Açıklamalarına devam eden Aluçlu, yıkılan binaya benzer bu yapıların bir an önce yıkılması gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Taşıyıcı aksama dokunamazsınız. Dükkan genişletmek için duvarı yıkamazsınız. Bu şekilde bir tadilatın sonucu bu olur. Malatyamızda bu aksa sahip bütün binalarımızın olası bir depremde bu hale geleceğini düşündüğümüz zaman, bizi ne kadar korkunç bir son beklediğini söyleyebiliriz. O yüzden bir an önce Malatya'da kentsel dönüşüm ana akslarda olmak üzere, deprem dayanım raporları çıkartılmalı. Güçsüz olan bu binaların yıkılması gerekiyor. Bakın bütün Malatya buraya geldi. İki katlı binanın enkazını kaldıramıyoruz. Bu vahim durum bize ders olmalı. Ders çıkaracağımız önemli noktalardan birisi Malatya'nın depreme hazırlıksız olduğudur."





ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARDAN 'GÜN BOYU TADİLAT İDDİASI'

Çevredeki vatandaşlar da çöken binanın girişinde kahve olduğu ve onun altında da fırın olduğu bilgisini verdi.

Esnaf, fırında tadilat yapıldığını ve çökmenin de bir kolonun kesilmesinden dolayı meydana geldiğini düşündüklerini söyledi.

"HASAR, BİNANIN ALT KATINDAKİ TADİLAT DOLAYISIYLA OLUŞMUŞ OLABİLİR"

Malatya Valisi Aydın Baruş, enkazdan çıkarılan 13 yaralının hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Vali Baruş enkazın önünde yaptığı açıklamada, "Enkazı kaldırdığımızda tam olarak manzarayı görebileceğiz. Şu ana kadar kaybetmiş olduğumuz vatandaşımızın olmaması sevindirici. Bu binayla ilgili bilgileri Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldık. Bina hasarsız olarak görülüyor. 24 Ocak 2020 depreminden sonra yapılan tespitlere göre bina hasarsız olarak kaydedilmiş. Hasar binanın alt katındaki tadilat dolayısıyla oluşmuş olabilir." dedi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan Ensonhaber editörü İlknur Şahin'den gelen son bilgilere göre çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı aktarıldı.