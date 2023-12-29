İHA
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin derinden etkilediği Malatya'da artçı sarsıntılar sürüyor.
Son olarak kentin Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Ortaya çıkan bir güvenlik kamera kaydında bir iş yerinde öğle yemeği yiyen personellerin yaşadığı panik yansıdı.
Herkes kaçarken onlar yemek yedi
Deprem sırasında masada oturan dört arkadaştan ikisi deprem ile birlikte masadan kalkarak hızla dışarı kaçarken diğer iki kişinin deprem paniğine aldırış etmeden yemek yemeye devam etmeleri saniye saniye kaydedildi.
Yemek yemeye devam eden iki arkadaş kısa süre sonra masadan kalkarak dışarı çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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