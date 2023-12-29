Haberler



Gündem



Malatya'daki depremde herkes kaçarken onlar yemek yedi

Malatya'daki depremde herkes kaçarken onlar yemek yedi Malatya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme iş yerinde yakalanan çalışanlardan ikisinin sarsıntıya aldırış etmeden yemek yemeye devam ettiği anlar kameraya yansıdı.