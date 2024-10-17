Malatya'daki depremden etkilenen 9 kişinin tedavisi devam ediyor

Dün Malatya'da yaşanan deprem korkuttu...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, buradaki açıklamasında, şehrin 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlattı.

PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Depremde hasar alan Kilis Devlet Hastanesinin, yapılacak tadilatların ardından yakın zamanda tekrar hizmete gireceğini belirten Memişoğlu, emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti.

Temel sağlık hizmetlerini ön planda tuttuklarını vurgulayan Memişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Aile sağlıkları, sağlık hayat merkezlerimizle ilgili de burada iyi yatırımlar yapılmış. Onları da biraz daha geliştireceğiz. Aynı zamanda malumlarınız bazı mevzuatsal çalışmaları da yapıyoruz. Hekim arkadaşlarımız emin olsunlar ki iyi hekimlik uygulamasını yapan, gerçekten hekimlik değerlerini taşıyan bizler gibi onlar da bu mevzuatlardan faydalanacaklar. Onların bilmesini istiyorum. Özellikle hekim arkadaşlarıma, aile hekimi arkadaşlarıma bunu ifade etmek istiyorum. Aile hekimleri bizim için çok değerli ve önemli bir yerdeler. Onlar, mahallenin en uç noktasındaki ailelerin içindeki sağlıkçılarımız. Onun için merak etmesinler. Biz elimizden geldiğince onları en iyi şekilde mevzuata hazırlıyoruz ve destekleyeceğimizi de bilmelerini istiyorum.