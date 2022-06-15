Sağanak yağıştan sonra etkili olan dolu sonrası seraları büyük zarara uğrayan çiftçiler, devletten yardım beklediklerini belirtti.

Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak yağışlar, tarım sektörünü de etkiledi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı.

Dolunun etkisiyle yüzlerce dönüm arazi zarar görürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sera alanlarındaki çiçek ve meyve döneminde olan sedirlerin zarar görmesi ise çiftçileri ekstra zora soktu.

Çiftçilerin zararı büyük

Geçtiğimiz aylarda kentte yaşanan dolu hadisesi nedeniyle kayısıları yanan üreticiler, alternatif ürünlere yöneldi.

Arazilerinde sedir ekerek meyve ve sebze üretimine geçen Battalgazili çiftçiler, dün etkili olan yağışlardan olumsuz etkilendiklerini ve zararlarının büyük olduklarını söyledi. Çiftçiler, devletten destek beklediklerini de ifade etti.

Malatya'daki dolu tarım alanları vurdu VİDEO









"Sedir ekimleri doludan nasibini aldı"

İHA'nın haberine göre; Yarımcahan Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, ilçede birçok tarım alanında dolu yağışının ekili alanlara zarar verdiğini belirterek, "Don afetinden sonra üreticilerimiz alternatif olarak sedir ekimleri yaptılar. Ancak dün yaşanan dolu ile birlikte buralarda büyük zarar gördü." dedi.







