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- Malatya'daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor
Malatya'daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor
Malatya'da kayısı üretiminin yapıldığı ağaçların oluşturduğu kareler, görenleri büyülüyor.
- AA
- 20.10.2021 - 13:18
- Güncelleme : 20.10.2021 - 13:42
Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'daki kayısı ağaçları, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.
Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da, sonbaharla birlikte ağaçlarda oluşan güzel görüntüler drone ile görüntülendi.
ADETA GÖRSEL ŞÖLEN
Malatya'nın en büyük gelir kaynağının başında gelen kayısı ağaçlarının sararan yaprakları, adeta görsel şölen sunuyor.
DOĞAL STÜDYOYU ANDIRIYOR
Kayısı bahçeleri, ilgi çekici görüntüsüyle doğal stüdyoyu andırıyor.
Malatya'daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor ViDEO