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    Malatya'daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor

    Malatya'daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor

    Malatya'da kayısı üretiminin yapıldığı ağaçların oluşturduğu kareler, görenleri büyülüyor.
    • AA
    • 20.10.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 13:42
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    Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'daki kayısı ağaçları, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

    Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da, sonbaharla birlikte ağaçlarda oluşan güzel görüntüler drone ile görüntülendi.

    ADETA GÖRSEL ŞÖLEN

    Malatya'nın en büyük gelir kaynağının başında gelen kayısı ağaçlarının sararan yaprakları, adeta görsel şölen sunuyor.

    DOĞAL STÜDYOYU ANDIRIYOR

    Kayısı bahçeleri, ilgi çekici görüntüsüyle doğal stüdyoyu andırıyor.

    Malatya'daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor ViDEO

    Malatya daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor #1

    Malatya daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor #2

    Malatya daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor #3

    Malatya daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor #4

    Malatya daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor #5

    Malatya daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor #6

    Malatya daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor #7

    Malatya daki kayısı ağaçları sonbaharda görsel şölen sunuyor #8

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