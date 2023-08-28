Malatya'daki köy evlerinin yapımı devam ediyor 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da köy evlerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı 177 köy evlerinin teslimi için ise gün sayılıyor.

İHA

Türkiye 6 Şubat sabahına deprem felaketiyle uyandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 şehrimizi birden etkiledi, binlerce canımız gitti.

Depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremler sonrasında yapımına başlanan 14 bin 338 konutun yapımı sürüyor.

Toplamda 103 bin 19 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte 9 bin 331 konutun daha ihalesi gerçekleştirildi.

"Evler çok güzel Allah devletimize zeval vermesin"

Depremlerde iki evi birden yıkılan depremzede Akif Ünal 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisine dikkat çekerek, “6 Şubat depremlerinde kent merkezi ve Bahri Mahallesi’ndeki evimizde yıkıldı. Bugün de depremler sonrası mahallemizde yapımına başlanan köy evlerine bakmaya geldik. Evler çok güzel Allah devletimize zeval vermesin. Evlerimizin yüzde 40’lık bir bölümü tamamlanmış durumda Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” dedi.

"Yılbaşı gibi evlerimiz teslim edilecek"

Bahri Mahallesi’ne ilk etapta 177 adet köy evi için çalışmalara başlandığını aktaran Mahalle Muhtarı Yusuf Duman ise, ”6 Şubat depremlerinde mahallemizdeki 430 evimiz ağır hasar aldı. Depremler sonrasında 177 köy evi için ihale süreci tamamlanarak inşaat çalışmalarına başlandı. Devam eden çalışmalarda yüzde 40’ı seviyeye gelindi yaklaşık 30-40 evin inşası tamamlanmak üzere. Yılbaşı gibi evlerimiz teslim edilecek. Evlerin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her kese teşekkür ediyorum” diye konuştu.