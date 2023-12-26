Malatya'daki şehit cenazesinde CHP'nin çelengi parçalandı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Malatya'daki cenaze töreni için toplanıldığı sırada CHP'nin gönderdiği çelenk parçalandı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan grup eyleme alkışlarla destek verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin kalbi, geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinden gelen haberlerle yandı.

Pençe-Kilit bölgesinde, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucunda 12 vatan evladı şehit düştü.

Şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, dün akşam askeri uçakla Malatya Havalimanı’na getirildi.

Şehide son görev için bugün öğle namazına müteakiben Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit Emre Taşkın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CHP'nin çelengini parçaladılar: Kaldırın bunu buradan

Düzenlen tören öncesi vatandaşlar, CHP tarafından gönderilen çelenge tepki gösterdi.

"Bu çelengin burada ne işi var? Kaldırın bunu." diyen vatandaşlar, CHP'nin gönderdiği çelengi yere atıp parçaladı.

O esnada cenaze için toplanan kalabalıktan alkış sesleri yükseldi.

Tekbir getirerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan kalabalık daha sonra sakinleştirildi.

Özgür Özel'e tepki gösterildi

Öte yandan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde bir grup vatandaş da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstermişti.

Cenaze törenine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atılmıştı.

Özel, kılınan cenaze namazının ardından camiden çıkarken de arbede yaşanmıştı.