Malatya'de depremin etkisi! Geyiktepesi'nde metrelerce yarık oluştu... Felaketin ardından depremlerin vurduğu Geyiktepesi'nde, dev yarık ve çatlaklar meydana geldi, yarıkların oluştuğu bölgede evler de enkaza dönüştü.

Türkiye depremlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkımlar yaşandı.

Asrın felaketi olarak isimlerilen depremlerin ardından binlerce ev enkaza döndü.

Enkaza dönen şehirlerde hayat mücadelesi devam ederken depremin bilançosu felaketin boyutunu gözler önüne sermeye devam ediyor.

Deprem bölgelerinde yaşam başladı

47 binden fazla vatandaşın hayatını kaybeden depremlerin ardından afet bölgelerinde yaralar sarılmaya başlanıldı.

Öte yandan her geçen kaydedilen görüntülerde depremlerin yıkıcı etkileri belirleniyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde de yıkıma yol açtı.

Metrelerce yarık oluştu

Depremlerin vurduğu Akçadağ ilçe merkezine yakın noktada bulunan Geyiktepesi mevkiinde de dev yarıklar oluştu.

Tepelik noktada yer alan kayaların yarıldığı arazide de metrelerce uzunlukta çatlaklar oluştuğu gözlendi.

Evler de hasar gördü

Geyitepesi mevkisine yakın noktada kalan Başpınar Mahallesi’ndeki evler de depremlerde yıkıldı.