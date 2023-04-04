Malatyalı 20 bin 209 depremzede konteyner kentlerde yaşamaya başladı Depremin vurduğu kente kurulan 4 bin 935 konteynere yerleştirilen 20 bini aşkın afetzedelerden 65 yaşındaki Penahi Ayyıldız, "Döne döne 'eksikleriniz var mı' diye soruluyor" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Depremin izleri silinmeye devam ediyor.

6 Şubat'tan bu yana tarihinin en yıkıcı depremleriyle mücadele eden Türkiye, yaraları hızlıca sarmaya başladı.

Zorlu süreçte, 11 ilde barınmadan beslenmeye her türlü destek verildi.

Yardımlar devam ederken, söz verildiği gibi 1 yılda tamamlanması planlanan kalıcı konutların inşası da başladı.

Öte yandan ekipler, aynı mücadeleyi konteyner yapımında da sürüdürüyor.

Malatya'da da barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

10 noktada 4 bin 935 konteyner yerleştirildi

İş makineleri aracılığıyla elektrik ve su hattının döşendiği alanlara ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor.

Elektrikli ısıtıcı, ocak, sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedelerin taşınma süreci başlatılıyor.

Malatya Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar 10 noktada kurulan geçici konaklama merkezindeki 4 bin 935 konteynere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi.

"Konteyner dayalı döşeli, her şey var"

Depremzede 65 yaşındaki Penahi Ayyıldız, depremin hemen ardından araçta, sonra Elazığ'da yurtta misafir edildiklerini, bir süredir de konteyner kentte yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Ayyıldız, "Günümüz şartlarına göre konteyner dayalı döşeli, her şey var. Rahat rahat oturuyoruz, sıcak suyumuz, duşumuz, yatağımız, kanepemiz, battaniyemiz var, 4 kişi rahatlıkla kalıyor burada." dedi.

"Döne döne 'eksikleriniz var mı' diye soruluyor"

Yetkililere teşekkür eden Ayyıldız, "11 ilde deprem olmuş, 11 il yerle bir olmuş, bakın burada asfalt bile yapıldı. Konteynerler arasında asfalt yapılıyor. Herkese yemek, erzak veriliyor. Döne döne 'eksikleriniz var mı' diye soruluyor. Bunlardan dolayı çok memnunuz." diye konuştu.

"Devletimiz dağına, köyüne, ovasına her yere yetişti"

Depremzede 59 yaşındaki Nejla Ayyıldız ise "Buradaki hizmetten oldukça memnunuz, bir akraba bile bu kadarını yapmaz. Devletimizden Allah razı olsun, her an yanımızda. Dağına, köyüne, ovasına her yere yetiştiler, Allah razı olsun. Hiçbir eksiğimiz yok çok şükür." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha iyisi olmaz"

Depremzede 80 yaşındaki Mehmet Çelik de "Bundan daha iyisi olmaz. Allah devletimize, milletimize, gençlerimize zeval vermesin." dedi.