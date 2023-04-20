Malatyalı depremzede çocuklara jandarmadan bayram hediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde, Ramazan Bayramı öncesi buruk bir heyecan yaşanıyor. Bölgede mücadelelerini sürdüren jandarma ekibi, harekete geçerek minik depremzedelere bayramlık hediye etti.

AA & Ensonhaber

Güvenlik güçleri bir kez daha yüzleri güldürdü.

Birçok ilde Ramazan Bayramı için büyük bir heyecan yaşanırken, deprem bölgesinde ise hüzün hakim.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaşın acısı hala tazeliğini koruyor.

Yakınları olmadan ilk bayram...

Bölgede çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzedeler, yakınları olmadan geçirecekleri ilk bayram için arife gününde kaybettikleri yakınlarının mezarlıklara akın etti.

Dualar edilirken, gözyaşları da sel oldu.

Minik depremzedelere bayramlık sürprizi

Kentlerde büyük bir mücadele ortaya koyan Mehmetçik ise minik depremzedeler için harekete geçti.

Afetten büyük ölçüde etkilenen Malatya'da jandarma, depremzede çocuklara bayram öncesi kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Ekipler, Doğanşehir ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde çocukları, kıyafet ve oyuncak armağan ederek sevindirdi.