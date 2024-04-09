Malatyalı engelli depremzedeye bayram hediyesi: Evi tamamlandı 6 Şubat depremlerde Malatya'da evi yıkılan bedensel engelli afetzede, Ramazan Bayramı'nda misafirlerini yeni evinde ağırlayacak.

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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Büyük ölçüde tamamlanan ve teslim edilen evlerin yanı sıra, kalan afet konutları için de canla başla mücadele ediliyor.

Ramazan Bayramı'nda da bir depremzedenin yüzü güldürüldü.

Bayram öncesi evine yerleşti

Afetten etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki beden engelli Ali Seydi Fırat, köy tipi deprem konutuna yerleşti.

5 çocuk ve 11 torun sahibi Fırat, oturdukları köy evinin depremde yıkıldığını, bir süre çadırda, ardından da konteynerde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun"

Kışın çadırda kalmanın çok zor olduğunu anlatan Fırat, "Devletimizden Allah razı olsun. Bize ev yaptı, şu an evimizde kalıyoruz. Daha önceleri zorluklar çektik ama devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, emeği geçenlerden hepsinden Allah razı olsun. Evlerimiz yapıldı, teslim edildi, içerisinde oturuyoruz." dedi.

"Çocuklarımı, torunlarımı yeni evimde karşılayacağım"

Yeni evinde bedensel engelli eşi Ayşe Fırat ve bir çocuğuyla yaşayan Ali Seydi Fırat, depremden önceki bayramlarının güzel geçtiğini, evlerinin teslimiyle yeniden o günleri yaşamak istediklerini ifade etti.

Geçmiş bayramları özlediklerini çünkü komşularının farklı yerlere taşındığını belirten Fırat, yine de hallerine şükrettiklerini söyledi.

Depremden sonraki bayramları konteynerde geçirdiklerini anlatan Fırat, "Bu bayram daha mutluyum çünkü çocuklarımı, torunlarımı yeni evimde karşılayacağım." diye konuştu.

"46 ev bayram sonrası teslim edilecek"

Kuyulu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yarlına ise depremlerde mahallelerinin büyük hasar gördüğünü, çoğu evin yıkıldığını söyledi.

Depremin ardından mahallelerinde köy tipi konutların yapımına başladığını belirten Yarlına, "Evlerimiz yıkıldı ama Allah'a şükür can kaybımız yok. Çadırda, konteynerde yaşamak çok zor. Asrın felaketiydi ama devletimiz ve milletimiz el ele olunca asrın felaketinin altından kalkıldı. Allah devletimizden razı olsun. 49 köy evimizin yüzde 90'ı bitti, ikinci etapta ise 40'ın üzerinde ev yapılacak yani evsiz vatandaşımız kalmayacak. Şu ana kadar 3 evimiz teslim edildi, vatandaşımız oturuyor, 46 ev ise bayram sonrası teslim edilecek. İkinci etap ise 1-1,5 aya kadar başlayacak. İnşallah ekim-kasım gibi onlar da bitecek."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)