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    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü ile girdikleri çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, memleketi Malatya’da binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.
    • 24.09.2022 - 14:06
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    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev

    Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda dün bir mağarada PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.

    Çatışma sırasında Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, şehit düştü.

    Erkuş’un şehadet haberi Türkiye’yi ve memleketi Malatya’yı yasa boğdu.

    Baba ocağında helallik alındı

    Şehit Erkuş’un naaşı bugün sabah saatlerinde havayolu ile Malatya Erhaç Havaalanı’na getirildi.

    Havaalanından da şehidin naaşı helallik alınması için baba ocağı olan Sancaktar Mahallesi’ndeki evine götürüldü.

    Gözyaşları arasında şehidini karşılayan aile ve yakınları, daha sonra tören için Şehir Mezarlığı'na geçti.

    Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Gözyaşları sel oldu, aktı

    Binlerce kişinin katılımıyla burada öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni yapıldı.

    Nişanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehit Serkan Erkuş'un babası Niyazi Erkuş ve annesi Sunay Erkuş, törende güçlükle ayakta durabildi.

    Şehidin 3 kardeşi de gözyaşlarına boğuldu.

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #1

    Türk bayrağı ve fotoğrafı babaya teslim edildi

    İHA'nın haberine göre İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri top arabasına konularak tekbirlerle Malatya Şehitliği'ne getirildi.

    Burada gözyaşları arasında defnedilen Şehit Üsteğmen Serkan Erkuş'un tabutuna sarılan Türk bayrağı ve fotoğrafı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından baba Niyazi Erkuş'a verildi.

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #2

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #3

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #4

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #5

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #6

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #7

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #8

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #9

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #10

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #11

    Malatyalı şehit Serkan Erkuş’a son görev #12


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