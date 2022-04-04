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    Malatyalılar Günü’ne sosyal medya ilgisi

    Malatya plakasının 44 olması ve bugünün tarihi de 4.4.2022 olması nedeniyle sosyal medyada Malatyalılar Günü kutlaması ilgi gördü.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 18:25
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    Malatyalılar Günü’ne sosyal medya ilgisi

    Her yıl 4 Nisan’ın Dünya Malatyalılar Günü olması nedeniyle, başta siyasiler ve bürokratlar olmak üzere sosyal medyada kutlama mesajları yayımlandı.

    AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sosyel medya hesabında, “Dünyanın dört bir yanında yüreğinde Malatya sevgisiyle yaşayan tüm değerli hemşehrilerimin 4 Nisan Malatyalılar Günü kutlu olsun. Malatya Malatya, bulunmaz eşin...” ifadelerine yer verdi.

    AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Küçücük yüreklerde, kocaman bir sevdadır Malatya. Malatyalılar Günümüz kutlu olsun” dedi.

    "MALATYA MALATYA BULUNMAZ EŞİN"

    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya Malatya Bulunmaz Eşin. Dünya Malatyalılar Günümüz kutlu olsun” mesajını verdi.

    Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder da şunları belirtti:

    “Yeni güne, yeni haftaya Bismillah... Hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir hafta bizlerle olsun. Dünya Malatyalılar Günümüz kutlu olsun.”

    Malatyalılar Günü’ne sosyal medya ilgisi #1

    "DÜNYA MALATYALILAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

    Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Malatyalı olan ve Malatya'da yaşayan herkesin Dünya Malatyalılar Günümüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

    Malatyalılar Günü’ne sosyal medya ilgisi #2

    Malatyalılar Günü’ne sosyal medya ilgisi #3

    Malatyalılar Günü’ne sosyal medya ilgisi #4

    Malatyalılar Günü’ne sosyal medya ilgisi #5


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