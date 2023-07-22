Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 02.03'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

ensonhaber.com 50 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden aylar geçmişken depremden etkilenen bölgelerdeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Malatya sallandı Felaketin derinden etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da bir deprem daha meydana geldi. 6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Pütürge ilçesinde saat 02.03'te 3.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.