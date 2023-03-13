Malatya'nın Pütürge ilçesinde art arda 4.7 ve 4.5 büyüklüğünde depremler AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde, 05:13'te de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ilk depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. 6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4.7 büyüklüğünde, 05.13'te de 4.5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremler 10 ve 8 kilometre derinliklerde gerçekleşti. Kandilli ilk depremi 4.8 olarak açıkladı Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin şiddetini 4.8, derinliğini 2.7 km olarak açıkladı.