Malazgirt Zaferi mesajları: En anlamlı Malazgirt Zaferi mesajları ve Sultan Alparslan sözleri

Malazgirt Zaferi mesajları: En anlamlı Malazgirt Zaferi mesajları ve Sultan Alparslan sözleri

950. yıl dönümü kutlanan Malazgirt Zaferi ile ilgili paylaşım yapmak isyenler, en güzel Malazgirt Zaferi mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte Malazgirt Zaferi mesajları ve Sultan Alparslan sözleri

Türk tarihinde "zaferle özdeşleşen ay" olarak gösterilen ağustos ayında kazanılan ilk başarı, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi oldu.

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Muş'ta bulunan Malazgirt Ovası'nda Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen, Türklere Anadolu'nun kapısını açan bir meydan savaşıydı.

Bu muhabere sonuçları itibarıyla İslamiyet, Türkler ve dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Yarın Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü olması nedeniyle vatandaşlar, en güzel ve anlamlı Malazgirt Zaferi mesajları ve Sultan Alparslan sözlerini araştırıyor.

İşte zaferin 950. Yıl dönümüne özel en güzel ve anlamlı 1071 Malazgirt Zaferi kutlama mesajları ve Sultan Alparslan sözleri…

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI

1071'de Kurt başlı sancağımız ve kan damlayan kılıçlarımızla girdiğimiz bu topraklara adalet ve medeniyet getirdik. Kimse heveslenmesin kıyamete kadar da burada olacağız.

Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 950'nci yılını kutlarım.

Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferinin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutlarım.

Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum.

Malazgirt Zaferinin 950'nci yıldönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ''GİTMİYORUZ'' dediği gün olan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıldönümü kutlu olsun. Coğrafyayı vatan kılan ceddimize rahmet olsun.

Anadolu’yu bize yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Büyük Komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

1071 yılında bize Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan ve askerlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlu olsun.

Bu zafer, zaferler zaferidir. Bu zafer Türk'e 2. anayurdu Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış, geleceğini tayin etmiştir. Türkiye'nin kurulmasını sağlayarak, tüm dünya tarihini kökten değiştirmiştir. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Altaylardan çıkıp geldim, Malazgirt'te ne canlar verdim, Koskoca bir orduyu yendim, Türkoğlu Türküm ben... Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Malazgirt, sadece bir zafer değildir. Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacağı bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlu olsun.

SULTAN ALPARSLAN SÖZLERİ

"Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir."

"Burada Allahu Teâlâ'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader O'nun elindedir."

"Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum."

"Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!"

"Ey Askerler! Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir."