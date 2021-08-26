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    Malazgirt Zaferi’nin 950'nci yıl kutlamalarına yoğun katılım

    Malazgirt Zaferi’nin 950'nci yıl kutlamalarına yoğun katılım

    Malazgirt Ovası'nda düzenlenen kutlama programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, coşkulu bir kalabalık karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 12:49
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    Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl kutlamaları devam ediyor.

    Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zaferin kutlamaları için  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muş'a giderek; Malazgirt Ovası'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

    Kutlama programı kapsamında konuşma için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, meydanı dolduran coşkulu bir kalabalık selamladı.

    Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl kutlamalarına yoğun katılım ViDEO

    Malazgirt Zaferi’nin 950 nci yıl kutlamalarına yoğun katılım #1

    Malazgirt Zaferi’nin 950 nci yıl kutlamalarına yoğun katılım #2

    Malazgirt Zaferi’nin 950 nci yıl kutlamalarına yoğun katılım #3

    Malazgirt Zaferi’nin 950 nci yıl kutlamalarına yoğun katılım #4

    Malazgirt Zaferi’nin 950 nci yıl kutlamalarına yoğun katılım #5

    Malazgirt Zaferi’nin 950 nci yıl kutlamalarına yoğun katılım #6

    Malazgirt Zaferi’nin 950 nci yıl kutlamalarına yoğun katılım #7

    Malazgirt Zaferi’nin 950 nci yıl kutlamalarına yoğun katılım #8

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