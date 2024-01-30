Maldivler’de milletvekillerinin kavgası: Biri hastanelik oldu Maldivler'de yeni kabine için yapılacak güven oylaması öncesinde milletvekilleri arasında kavga çıktı, yaralanan 1 vekil hastaneye götürüldü.

İHA

Güney Asya ülkesi Maldivler'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun kabinesi için parlamentoda Pazar günü yapılacak güven oylaması öncesi tansiyon yükseldi. Muhalefetteki Maldiv Demokrat Partisi'nin (MDP) Muizzu'nun kabinesinin 4 ismi için güven oyunu çekme kararı, iktidar kanadının tepkisini çekti.

İktidardaki Ulusal Halk Kongresi (PNC) ve iktidar ortağı olan Maldivler İlerici Partisi'nin (PPM) milletvekilleri, muhalefete yanıt olarak parlamento oturumunu engelledi.

İktidar partisinden milletvekilleri kürsüde vuvuzela çaldı, daha sonra muhalefetteki MDP milletvekilleri ile birbirine girdi.

Milletvekilleri birbirlerine girdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, milletvekillerinin kavga ettiği, birbirini tekmelediği ve yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.

PNC Milletvekili Abdullah Shaheem Abdul Hakeem’in MDP Milletvekili Ahmed Easa’nın bacağını tuttuğu, daha sonra birlikte yere düştükleri görülürken, başka bir videoda ise Easa’nın Hakeem’i tekmelediği ve saçını çektiği anlar kameraya yansıdı.

Kavga sırasında yaralanan Hakeem’in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kasım ayında iktidara gelen Muizzu, Çin yanlısı politika izlemesi nedeniyle muhalefetin tepkisini çekiyor.

Biri hastaneye kaldırıldı

Hindistan’dan Mart ayına kadar 88 askeri personelini ülkeden çekmesini isteyen Muizzu, son yıllarda Yeni Delhi ile imzalanan onlarca anlaşmayı da gözden geçirme kararı aldı. Muizzu’nun Hindistan karşıtı politikası, yoğun eleştirileri beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde MDP ve demokratlar yaptıkları ortak açıklamada, dış politikadaki değişimin ülkenin uzun vadede kalkınması için “son derece zararlı” olduğunu ifade etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih’in partisi MDP, şu anda parlamentoda çoğunluğa sahip.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)